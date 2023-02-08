В Пентагоне сделали заявление о сбитом китайском шаре

Ранее над территорией США был замечен воздушный шар-шпион Китая, который потом был сбит.

Китай не захотел подтвердить запрос со стороны США о телефонном разговоре между министром обороны Америки Ллойдом Остином и министром обороны Китая Вэй Фэнхэ. Запрос поступил после того, как США сбили китайский воздушный шар-шпион.

Об этом сообщил в Twitter репортер нацбезопасности Foreign Policy Джейк Дейтч, ссылаясь на спикера Министерства обороны Америки Патрика Райдера.

«Сразу после того, как были приняты меры по приземлению воздушного шара Китая, Министерство обороны США направило запрос на звонок по защищенной линии между министром Остином и министром национальной обороны Китая Вэй Фенге», — сообщается в официальном заявлении.

В Пентагоне заявили, что связь между вооруженными силами двух стран очень важна в такие моменты и США , сохраняют приверженность открытым линиям между странами.

Ранее Курсор писал, что Байден рассказал, как сбитый аэростат повлияет на отношения США и Китая. Байден высказался об инциденте с аэростатом.

Наша редакция также сообщала о скандале вокруг китайских аэростатов-шпионов: в Минобороны США выступили с заявлением. США заявили, что аэростаты Китая не были обнаружены из-за «пробела в осведомленности».

Курсор писал, что США сбили китайский аэростат. Военные США сбили китайский воздушный шар у побережья Каролины.

Читайте подробнее об инциденте c дирижаблем-шпионом над США: в Китае выступили с заявлением.

Напомним, что Пентагон зафиксировал уже второй китайский шар-шпион в небе.