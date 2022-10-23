В Беринговом море исчезли миллиарды снежных крабов: чем это обусловлено

Это животное является самым распространенным видом, но страдает по ряду причин, среди которых есть человеческий фактор.

В Совете по рыболовству Аляски и Совет по управлению рыболовством в северной части Тихого океана утверждают про значительное снижение популяции снежного краба в Беринговом море. Показатели существенно ниже нормы для открытия промысла.

Об этом сообщает CNN.

Бенджамина Дейли, исследователь из Департамента рыбы и дичи Аляски, заявил о снижении популяции снежных крабов с примерно 8 миллиардов в 2018 году до 1 миллиарда в 2021 году.

Снежный краб, который также известен как краб-стригун, является самым распространенным видом Берингова моря. Его обычно вылавливают в промышленных масштабах.

Однако, в Бристольском заливе это запретят из-за чрезмерного отлова. По словам Марка Стихерта, координатора управления рыбным промыслом донной рыбы и моллюсков Департамента рыбы и дичи штата, в океанах вылавливается больше крабов, чем возможно восполнить естественным путем.

«Было больше изъятий из популяции, чем входов», — пояснил он.

Исследования, проведенные в этом и прошлом году, указали на уменьшение популяции половозрелых самцов крабов-стригунов приблизительно на 40%. Согласно статистике, во всем Беринговом море сейчас существует всего 20 миллионов килограмм этого вида.

Чрезмерный отлов является лишь техническим определением. Майкл Литцов, директор лаборатории Kodiak из NOAA Fisheries, утверждает, что эта проблема обусловлена климатическими изменениями.

Отметим, что Краб-стригун – это вид хладнокровных животных. Их можно встретить в районах, где температура воды ниже 2 градусов Цельсия. Происходит постепенное нагревание океанов, что приводит к исчезновению морского льда. Вследствие этого воды возле Аляски становятся неблагоприятными для крабов.

По информации исследователей, температура в Арктике повышается в 4 раза быстрее, чем на остальных участках Земли. Из-за этого существенно изменилась окружающая среда именно в Беринговом море.

Это привело к закрытию всех рыбных промыслов. Эксперты прилагают множество усилий ради восстановления популяции крабов. Однако, даже в этой ситуации специалисты оптимистично смотрят в будущее, потому что постепенно появляются крабы, которые могут восстановить популяцию за несколько лет.

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