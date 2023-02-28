В Боливии девушка едва не лишилась ноги после нападения дельфина

28-летняя Клэр Бай, приехавшая из Великобритании в Боливию, едва не лишилась ноги после того, как во время отдыха пережила нападение амазонского дельфина.

Об этом сообщает The Independent.

Девушка отправилась в семимесячное путешествие по Южной и Центральной Америке в октябре 2022 года. В один из дней во время похода по джунглям она остановилась у реки вместе с остальными туристами. Путешественники начали купаться и играть с амазонскими дельфинами, плавающими в воде. Однако вскоре млекопитающие начали проявлять агрессию, и Бай решила забраться на понтон и поиграть с ними с помощью бутылки с водой.

Через несколько минут туристка случайно уронила бутылку и зашла в воду, чтобы достать ее. В этот момент на Бай внезапно напал один из дельфинов и вцепился зубами в ее правую ногу. Туристы пытались помочь девушке подняться на понтон, однако млекопитающее не ослабляло хватку. Лишь через 20 секунд борьбы дельфин отпустил Бай и уплыл.

Дельфин почти оторвал ногу Бай: она увидела свои сухожилия и кости. Один из путешественников перевязал конечность Бай футболкой, чтобы остановить сильное кровотечение, и ее срочно повезли в больницу. Врачи сделали ей укол анестетика и наложили 32 шва.

Из-за того, что медицинские учреждения были переполнены, девушке пришлось остановиться в ближайшем хостеле, где в ее рану попала инфекция. Бай потребовалась срочная медицинская помощь, и ей провели операцию, в ходе которой устранили инфекцию и удалили омертвевшие ткани. Спустя две недели пострадавшая вернулась домой в Великобританию, где врачи снова обнаружили у нее инфекцию. Девушка перенесла еще одну операцию, после чего больше месяца не могла нагружать ногу и восстанавливалась.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Школы морских и атмосферных наук имени Розенстила при университете Майами обнаружили новый подвид дельфинов, который обитает только в восточной тропической части Тихого океана.