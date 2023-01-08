В Бразилии сторонники экс-президента штурмуют Конгресс

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару после прорыва блокады сил безопасности ворвались в здания министерств и Конгресса в столице.

Об этом сообщает Reuters, AP и CNN Brasil.

Протестующим также удалось попасть на территорию Дворцы Планалту, официальной рабочей резиденции президента, где они устроили беспорядки и вандализм. Полицейские пользуются специальными средствами для разгона демонстрантов.

Правительство Бразилии уже отдало приказ ввести военных в столицу. Сейчас президент страны Луис Инасиу Лула да Силва находится в официальной поездке в штате Сан-Паулу.

По поводу этого состоялась телефонная беседа председателя Сената Родриго Пачеко и губернатора Федерального округа Ибанеисом Роча.

«Губернатор сообщил мне, что концентрирует усилия всего полицейского аппарата, чтобы контролировать ситуацию. К акции привлечены силы безопасности Федерального округа, помимо Законодательной полиции Конгресса. Я категорически отвергаю эти антидемократические акты, которые должны быть безотлагательно подвергнуты строгости закона», ‒ сообщил Пачеко.

Это произошло всего спустя неделю после того, как нового президента Бразилии социалиста Луиса Инасиу Лула да Силву привели к присяге. По информации журналистов, его предшественник Жаир Болсонару покинул страну незадолго до этого, 30 декабря.

Известно, что сторонники не согласны с победой Лулы на выборах с 30 октября. В рамках протестов они блокируют дороги, поджигают машины и собираются у зданий военный ведомств с призывом к вооруженным силам, чтобы те вмешались в сложившуюся ситуацию.

«Курсор» сообщал, что около недели назад бразильская полиция заявила об аресте как минимум четырех человек и проведении общенациональных рейдов в рамках расследования предполагаемой попытки государственного переворота.