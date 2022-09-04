В Британии рассказали, какие у путина наблюдаются ранние признаки болезни Паркинсона

12:24, Сегодня
Мировые новости
владимир путин фото
Фото: Скриншот из YouTube

Англичан заинтересовала странная мимика и жесты президента рф владимира путина, которые могут свидетельствовать о серьезной болезни.

Западные СМИ обратили внимание на внешний вид президента россии* и его поведение во время как минимум трех за последнюю неделю встреч. В частности, англичан насторожило «каменное лицо» путина*, «жевавшего губы» во время рабочей встречи с главой росгвардии виктором золотовым* 30 августа.

Об этом сообщает «9 канал».

Кстати, на этой встречи золотов* доложил путину*, что российские военнослужащие якобы «чувствуют поддержку населения» на захваченных территориях Украины. Мимика и жесты путина* во время доклада золотова*, была мягко говоря, странной. Российский лидер постоянно держался руками за крышку стола. По мнению экспертов, это может указывать на то, что он пытается остановить бесконтрольное дрожание руки.

Путин пытался схватиться за стол сначала правой рукой, а затем левой — и это на фоне слухов о том, что он страдает от ранних признаков болезни Паркинсона. Кроме того, российский лидер постоянно кусает губу, сидя за тем же столом, что и во многих других видеороликах госпропаганды.

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Автор материала:
Яэль Хавери
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