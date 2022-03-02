В Бруклине на еврея напали с металлической тростью

Еврей стал жертвой преступления на почве ненависти в Бруклине во вторник, когда на него напали с металлической тростью.
Сообщается, что мужчина забирал свою племянницу в районе Краун-Хайтс около 7 утра. Когда он остановил машину, чтобы забрать племянницу, нападавший подошел к ней и ударил ее металлической тростью.
Еврей вышел из своей машины, а затем на него напали, несколько раз ударив его тростью по голове, прежде чем скрыться.
Мужчина получил травмы лица.
Полиция Нью-Йорка начала расследование.
«Курсор» писал о том, что араб с ножом напал на своего товарища в Иерусалиме.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.