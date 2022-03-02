В Умани осталось всего 40 евреев в связи с войной в Украине

Менее чем через неделю после начала российского вторжения в Украину число евреев, оставшихся в украинском городе Умань, сократилось до сорока.
Мирные жители были эвакуированы из города за последние несколько дней после начала войны с Россией в прошлый четверг.
В пятницу, на следующий день после начала вторжения, в ходе боев был убит житель Умани, что вызвало панику и заставило многих покинуть город.
Сорок евреев, которые остаются в Умани — популярном месте паломничества брацлавского хасидского движения и месте нахождения могилы раввина Нахмана из Брацлава, основателя движения — готовятся к жизни в условиях продолжающегося чрезвычайного положения, планируя молебны и лекции в местном религиозном учебном зале.
Шломо Росилио, генеральный директор Hatzalah Ukraine, призвал всех евреев в Украине покинуть страну.
«Ситуация здесь ухудшается с каждой минутой. Я призываю всех граждан Израиля, которые еще могут покинуть Украину, сделать это».
«Курсор» опубликовал фото городов Украины до атак российских оккупантов.
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