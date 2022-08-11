В Чехии выступили за введение запрета ЕС на выдачу виз россиянам

Министр напомнил, что Чехия первой запретила выдачу виз россиянам, а затем и белорусам еще 25 февраля в связи с полномасштабным вторжением россии* в Украину.

Чешская Республика поддерживает полный запрет на выдачу виз европейскими странами для российских граждан. Об этом заявил Ян Липавский, министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС.

«Чешская Республика неоднократно поднимала этот вопрос на встречах на уровне премьер-министров и министров иностранных дел в Брюсселе и добивается скоординированного подхода со стороны всего Европейского Союза», — сказал дипломат.

«В период агрессии россии, которая продолжает менять свои объявленные границы, мы не можем говорить о нормальном туризме для российских граждан. Это вопрос нашей безопасности. Граждане этих стран должны понимать, что такая воинственная политика имеет последствия», — добавил Липавский.

«Курсор» писал ранее, что российские оккупанты хотят провести на временно оккупированных территориях псевдореферендумы, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление.

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