В чемодане американского туриста обнаружили аллигатора-альбиноса

Белый аллигатор был запихнут в тесный чемодан, скрученный и почти полностью завернутый в пищевую пленку.

Американский турист был задержан в немецком аэропорту из-за попытки контрабанды живого аллигатора-альбиноса в Сингапур.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сотрудники службы безопасности аэропорта остановили мужчину, потому что увидели рептилию на снимке интроскопа. Открыв багаж, они обнаружили редкого белого аллигатора, которого скрутили, запихнули в чемодан и обмотали пищевой пленкой, оставив небольшое отверстие для воздуха.

На место происшествия прибыл ветеринар и освободил рептилию, оказав ей необходимую помощь. Позже аллигатора доставили в заповедник рептилий в Мюнхене.

Американский турист, попытавшийся перевезти животное через границу, был арестован. Против него возбуждено уголовное дело.

Согласно данным немецких СМИ, мужчина мог продать аллигатора в Азии за 75 тысяч евро.

Отметим, что у аллигаторов-альбиносов отсутствует способность производить меланин в своей коже. Этот генетический дефект придает им желтовато-белый вид, а глаза обычно имеют розоватый оттенок из-за видимых кровеносных сосудов в бесцветной радужной оболочке.

«Курсор» писал ранее, что в Техасе (штат на юге США) убили огромного аллигатора, который весил более 350 килограмм, а его длина составляла 4 метра.