В резиденции министра, поддерживаемого Хизбаллой, взорвалась бомба

В четверг в восточной части долины Бекаа взорвалась бомба на территории дома поддерживаемого «Хизбаллой» ливанского министра.
Пресс-служба исполняющего обязанности министра общественных работ Али Хамие сообщила в своем заявлении, что взрывное устройство, обернутое электрическими проводами, взорвалось в его саду в деревне Тарая.
В заявлении не сообщается о жертвах или других подробностях.
Представитель Хами не ответил на запрос Associated Press об инциденте.
Силы безопасности в настоящее время расследуют это дело.
Уровень преступности обычно выше в восточной части долины Бекаа, чем в других частях Ливана. Насильственная преступность резко возросла в стране, которая продолжает страдать от экономического кризиса, в результате которого три четверти ее населения оказались за чертой бедности.