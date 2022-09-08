В резиденции министра, поддерживаемого Хизбаллой, взорвалась бомба

Взрывное устройство, завернутое в электрический провод, взорвалось в саду резиденции Али Хамие в деревне Тарая в криминальной долине Бекаа в Ливане.

В четверг в восточной части долины Бекаа взорвалась бомба на территории дома поддерживаемого «Хизбаллой» ливанского министра.

Пресс-служба исполняющего обязанности министра общественных работ Али Хамие сообщила в своем заявлении, что взрывное устройство, обернутое электрическими проводами, взорвалось в его саду в деревне Тарая.

Bomb explodes at Hezbollah-backed minister’s home in Lebanon https://t.co/NvAadSx65i — The Times of Israel (@TimesofIsrael) September 8, 2022

В заявлении не сообщается о жертвах или других подробностях.

Представитель Хами не ответил на запрос Associated Press об инциденте.

Силы безопасности в настоящее время расследуют это дело.

Уровень преступности обычно выше в восточной части долины Бекаа, чем в других частях Ливана. Насильственная преступность резко возросла в стране, которая продолжает страдать от экономического кризиса, в результате которого три четверти ее населения оказались за чертой бедности.