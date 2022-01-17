В Дубае обнаружен внеземной алмаз весом 555,55 карата

Sotheby’s ожидает, что бриллиант будет продан не менее чем за 5 миллионов британских фунтов.

Аукционный дом Sotheby’s в Дубае представил бриллиант, который буквально не от мира сего.

Об этом сообщает timesofisrael.com.

Sotheby’s представил черный бриллиант весом 555,55 карата, который, как считается, прибыл из космоса, «Энгима». Редкий драгоценный камень был показан в понедельник журналистам в рамках тура в Дубае и Лос-Анджелесе, прежде чем он будет продан с аукциона в феврале в Лондоне.

Sotheby’s ожидает, что бриллиант будет продан не менее чем за 5 миллионов британских фунтов (6,8 миллиона долларов). В качестве возможной оплаты аукционный дом также планирует принимать криптовалюту. Софи Стивенс, специалист по ювелирным изделиям Sotheby’s в Дубае, сообщила Associated Press, что цифра пять имеет важное значение для бриллианта, который также имеет 55 граней.

«Форма ромба основана на ближневосточном символе ладони Хамса, который означает силу и защиту. Таким образом, есть красивая тема числа пять, проходящей через весь ромб. Что касается алмазов карбонадо, мы считаем, что они были сформированы внеземным происхождением, когда метеориты сталкивались с Землей и либо образовывали химический пар, либо действительно исходили от самих метеоритов», — сказала она.

«Хамса» или «хамса» по-арабски означает «пять». Черные бриллианты, также известные как карбонадо, чрезвычайно редки и встречаются в природе только в Бразилии и Центральной Африке. Теория космического происхождения основана на их изотопах углерода и высоком содержании водорода.

Ранее Курсор сообщал, что ученые нашли в алмазе кусок глубинных слоев Земли.

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