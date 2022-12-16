В египетском некрополе нашли коллекцию 3500-летних украшений

На одном из колец был изображен образ древнеегипетского божества Беса.

Коллекция золотых украшений была обнаружена археологами в некрополе Телль-эль-Амарна на восточном берегу реки Нил в современной Минье (Египет).

Об этом пишет Аrtnews.

Во время раскопок на кладбище Северной пустыни Амарны совместная группа египетских и английских археологов обнаружила молодую женщину, завернутую в ткань и циновки из растительных волокон и похороненную с ожерельем с подвесками в форме лепестков, а также с тремя кольцами из золота и мыльного камня.

На одном из колец был изображен образ древнеегипетского божества Беса, которому вместе со своим женским аналогом Бесетом поклонялись как защитнику домашнего хозяйства, в частности, матерей, детей и деторождения. Позже Бес стал известен как защитник добра и враг всего плохого.

Молодая женщина была помещена среди небольшого количества погребальных шахт, гробниц и ямных могил, датируемых 18-й династией (1550–1292 гг. до н.э.).

Некрополь служил местом захоронения города Амарна, который был построен в 1346 г. до н.э. как столица фараона Эхнатона, который был 10-м правителем конца 18-й династии.

Проект «Амарна» исследует некрополь, при поддержке исследователей из Кембриджского университета с 1977 года продолжаются раскопки.

«Курсор» писал ранее, что в городе Саламанка, расположенном на западе Испании, археологи на холме Серро-де-Сан-Висенте провели археологическую экспедицию, в ходе которой обнаружили необычную древнеегипетскую реликвию.