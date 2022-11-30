На западе Испании археологи нашли необычную древнеегипетскую реликвию

В городе Саламанка, расположенном на западе Испании, археологи на холме Серро-де-Сан-Висенте провели археологическую экспедицию, в ходе которой обнаружили необычную древнеегипетскую реликвию.

Об этом пишет издание Heritage Daily.

В руки команды исследователей попали части расписной керамики, а также амулеты с мотивами египетского и восточно-средиземноморского происхождения. Но самой удивительной находкой стала часть керамической инкрустации из сусального золота. Во время анализа ученые увидели на ней изображенную богиню Хатхор, которая в древнеегипетской религии считалась одной из главных. Она была покровительницей радости, веселья, плодородия и любви.

Отдельные фрагменты артефакта вместе складывают реликвию длиной 5 см. На них видна нижняя часть волос Хатхор с ее кудрями. Керамику нашли в стенах большого мегарона. Рядом с ней был кусок амфоры, на которой были изображены цветы.

Исследователи пока не могут объяснить, как артефакт с изображением древнеегипетской богини попал в Испанию. По одной из версий керамика попала в страну за счет финикийской делегации. Но есть и другая теория, согласно которой жители поселений переняли культуру Восточного Средиземноморья.

«Курсор» писал ранее, что во время раскопок в Амарисе (Турция) эксперты обнаружили печать-амулет пирамидальной формы, предположительно сделанный в Древнем Египте.

Еще мы писали, что недалеко от гробницы фараона Тутанхамона группа археологов обнаружила пирамиду неизвестной древнеегипетской царицы, а также артефакты.