Беннет: войска ЦАХАЛ увидят повышение зарплаты к концу недели

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил в воскресенье, что солдаты ЦАХАЛа увидят «значительный скачок заработной платы», когда они получат свою месячную зарплату на этой неделе.

После более чем пятилетней стагнации заработная плата бойцов ЦАХАЛ на передовой увеличится с 1 600 шекелей до примерно 2 400 шекелей в месяц, а в подразделениях боевой поддержки зарплата увеличится с 800 шекелей до 1200 шекелей.

«Это то немногое, что можно сделать для тех, кто так много делает для нас», — сказал Беннетт.

В ноябре министерство обороны и финансов заявило, что они повысят заработную плату призывникам на 50% после серьезной общественной реакции военных на значительное повышение пенсий отставных кадровых офицеров, в то время как заработная плата военнослужащих оставалась на прежнем уровне более пяти лет.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что власти отменили возрастное ограничение для желающих усыновить ребенка.

До нынешнего момента в таких случаях существовало ограничение. Согласно ему, усыновлять детей можно было только тем, кто не достиг возраста в 56 лет.

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