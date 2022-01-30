Беннет: войска ЦАХАЛ увидят повышение зарплаты к концу недели

После более чем пятилетней стагнации заработная плата бойцов ЦАХАЛ на передовой увеличится с 1 600 шекелей до примерно 2 400 шекелей в месяц, а в подразделениях боевой поддержки зарплата увеличится с 800 шекелей до 1200 шекелей.
«Это то немногое, что можно сделать для тех, кто так много делает для нас», — сказал Беннетт.
В ноябре министерство обороны и финансов заявило, что они повысят заработную плату призывникам на 50% после серьезной общественной реакции военных на значительное повышение пенсий отставных кадровых офицеров, в то время как заработная плата военнослужащих оставалась на прежнем уровне более пяти лет.
Напомним, ранее Курсор писал о том, что власти отменили возрастное ограничение для желающих усыновить ребенка.
До нынешнего момента в таких случаях существовало ограничение. Согласно ему, усыновлять детей можно было только тем, кто не достиг возраста в 56 лет.
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