В Египте акула напала на туристку – появилось видео

Пляж, на котором произошел инцидент, уже закрыли.

На курорте Дахаб (Египет) на туристку напала акула.

Об этом сообщает El Manshar.

По предварительной информации, компания парень и девушка плавали возле отдельного пляжа, во время чего произошло нападение акулы. Очевидцы утверждают, что девушка лишилась из-за хищницы руку.

Пострадавшую достали из воды и госпитализировали в бессознательном состоянии. Местные жители попытались поймать акулу, но им этого не удалось. После этого инцидента пляж решили закрыть.

"Мне сказали, что на девушку напала акула, укусила ее за плечо. А далее все катера с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что ее поймали, скорее всего, просто прогнали", – рассказал очевидец.

Отметим, что пляжи в Дахабе закрывают для купания, дайвинга и рыбалки уже не впервые из-за появления акул. Так, в середине августа, как пишет Al-Masry al-Youm, хищников заметили вблизи туристических пляжей.

По словам главы управления из Министерства окружающей среды Мохамеда Салема, в тот момент случаев нападения акул на людей не фиксировали. Он подчеркивал, что на курорте приняли меры предосторожности, чтобы ситуация в Хургаде не повторилась – там в июне этого года российский турист был убит акулой, которую после этого убили и решили выставить в мумифицированном виде в музее.

На фоне этих инцидентов чиновники начали разрабатывать программу для защиты курортников от нападений. В частности, программа предполагала установку в Красном море специальных американских приборов, чтобы следить за акулами.

В июне первые 50 сенсоров закупили и протестировали. Местные власти заявили, что устройства продемонстрировали свою эффективность. Они прикрепляются к спинам опасных морских обитателей, а после благодаря спутнику люди могут следить за передвижением, активностью и поведением акул.