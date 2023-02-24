В Египте восстановили 16-метровый папирус, содержащий заклинания

Папирус такого размера и качества не находили уже больше века.

Египетские ученые провели работу по восстановлению 16-метрового древнего свитка папируса, в котором идет речь о магических ритуалах для перехода в иной мир.

Об этом сообщают Ancient Origins.

Отреставрированный артефакт, датируемый 50 годом до н.э. и содержит отрывки и изображения египетской Книги мертвых, теперь выставлен в Египетском музее на площади Тахрир в Каире для всеобщего обозрения. Его обнаружили внутри одной из 250 гробниц в Саккаре.

Сценарий содержит 113 глав из Книги мертвых, а также сцены поклонения Ахмосе Осирису, среди многих других изображений. Сценарий, вероятно, подготовили жрецы в преддверии его смерти.

Фараонова книга мертвых — древнеегипетский заупокойный текст, который писали на папирусных свитках и хоронили вместе с умершим в его гробнице. Тексты содержат декларации, гимны и заклинания, которые должны помочь умершему сориентироваться в коварном путешествии в загробный мир. В книгу также входят иллюстрации и виньетки, изображающие путешествие души через подземный мир и разных богов и богинь, с которыми покойник мог встретиться на этом пути.

«Курсор» писал ранее, что одна из старейших и наиболее хорошо сохранившихся мумий, когда-либо найденных, была недавно обнаружена в Саккаре. Доктор Захи Хавасс, ведущий археолог и бывший министр древностей, датирует находки примерно 25-22 веками до н.э..