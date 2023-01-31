Археологи нашли одну из древнейших египетских мумий

Египетская мумия, покрытая золотой листвой, может быть древнейшей из когда-либо обнаруженных.

Одна из старейших и наиболее хорошо сохранившихся мумий, когда-либо найденных, была недавно обнаружена в Саккаре. Доктор Захи Хавасс, ведущий археолог и бывший министр древностей, датирует находки примерно 25-22 веками до н.э..

Доктор Хавасс написал в Facebook: «Эта мумия может быть самой старой и самой полной мумией, найденной в Египте на сегодняшний день».

Мумия была найдена, покрытая сусальным золотом, в шахте вместе с тремя другими гробницами. Считается, что саркофаги не открывали около 4300 лет.

Другие найденные мумии принадлежат древнеегипетскому жрецу по имени Хнумджедеф, высокопоставленному дворцовому чиновнику по имени Мери и судье и писателю по имени Фетек. В официальные обязанности Мери входило выполнение религиозных ритуалов и выполнение функций «хранителя секретов».

Археологи также нашли ряд драгоценных амулетов, фальшивую дверь, глиняную посуду и некоторые из самых больших статуй, которые когда-либо были найдены. Чуть более чем на 10 м ниже первоначальной находки команда обнаружила коллекцию деревянных статуй и алтарь для ритуальных подношений.

Мумии некоролевского происхождения встречаются редко. Еще реже их находят в таком же хорошо сохранившемся состоянии, как и мумии, найденные во время этого открытия.

Сообщается, что, описывая важность открытия, археолог Абу Дешиш сказал: «Это открытие настолько важно, поскольку оно связывает королей с людьми, живущими вокруг них».

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