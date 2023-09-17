В еще одной африканской стране происходит госпереворот – СМИ выяснили подробности

Президент этой страны, правящий уже более четырех десятилетий, сейчас находится в США.

В африканской стране Конго начался государственный поворот.

Об этом сообщает The National Independent.

Сейчас 79-летний президент страны Дени Сассу-Нгессо находится в Нью-Йорке (США). В его отсутствие военные попытались взять под контроль ключевые объекты в столице.

Пока что новости о госперевороте подтверждают отдельные аналитики и расследователи. Но информация о полной картине должна появиться позже.

По информации местных журналистов, во главе переворота стоит командующий президентской гвардии. Части армии под руководством руководителя президентской армии генерала Сержа Обоа берут под контроль важные объекты в Браззавиле.

Отметим, что Республика Конго образовалась в 1958 году, а независимость получила от Франции в 1960 году. В период с 1969 по 1992 год речь шла о существовании на этой территории марксистско-ленинского государства под названием Народная Республика Конго.

С 1992 году суверенное государство начало заниматься проведением многопартийных выборов, однако в 1997 году произошло свержение демократически избранного правительства в гражданской войне. Президент Дени Сассу-Нгессо, впервые пришедший к власти в 1979 году, правит страной уже более четырех десятилетий.

Известно, что Конго имеет общую границу с Центрально-Африканской Республикой, находящейся под влиянием *россии. При этом эта страна, в отличие от ЦАР, располагает выходом к морю.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам