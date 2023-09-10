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Как правительство решит проблему с африканскими мигрантами — кабмин одобрил дорогостоящий план

14:13, Вчера
Новости Израиля
африка материк изображение
Фото: pixabay.com
Кабинет министров одобрил выделение 20 миллионов шекелей на стимулирование африканских мигрантов покинуть Израиль.

Кабинет министров утвердил выделение 20 миллионов шекелей на стимулирование африканских мигрантов и просителей убежища покинуть Израиль. Это решение приняли через неделю после того, как вспыхнули жестокие беспорядки между политически оппозиционными лагерями эритрейцев, живущих в Израиле.

План правительства также включает около 10 миллионов шекелей на другие инициативы по оказанию помощи израильским общинам, которые утверждают, что на их качество жизни негативно повлияли мигранты и просители убежища.

Кроме того, будет создана межминистерская группа, возглавляемая генеральными директорами министерств, для того, чтобы «не допустить нанесения злоумышленниками ущерба качеству жизни граждан» и дальнейшего «удаления проникших» из израильских кварталов.

Курсор писал, что Эритрея выступила с громкими обвинениями в адрес Израиля.

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