В Facebook готовятся запустить новый сервис

Отмечается, что по функциям сервис напоминает соцсеть Clubhouse и Instagram Live. Об этом сообщает Techrunch.

Новый сервис позволяет пользователям проводить прямые эфиры, общаться со слушателями в текстовом и аудиоформате.

При этом авторы чата могут выбирать тех, кто получит возможность задавать вопросы, а кому в этом будет отказано.

Также сервис позволит проводить голосование за заданные вопросы, а авторы самих вопросов смогут подключиться к эфиру.

Ведущий эфира также сможет удалять из него как вопросы, так и пользователей.

Во время тестирования в приложение можно войти через учетную запись Twitter, подтвердив профиль через СМС.

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