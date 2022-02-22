В Греции открыли мемориал жертвам Холокоста

В Ксантисе, Греция, был открыт мемориал жертвам Холокоста в память о 526 евреях города, убитых нацистами.

Памятник расположен на площади Элефтериас в Ксанти, Фракия, и состоит из 526 камешков рядом с частями двух железнодорожных рельсов, символизирующих маршрут, по которому евреи шли в Треблинку.

На церемонии открытия присутствовали местные и федеральные политики, представители местных служб экстренной помощи, Университета Демокрита Фракии, а также представители греческих еврейских общин и организаций.

Ранее в тот же день официальные лица посетили еврейское кладбище Ксанти, где главный раввин Салоников Аарон Исраэль провел поминальную службу. После этого мэр Ксанти Эммануэль Цепелис встретил официальных гостей в ратуше, прежде чем они направились на площадь Элефтериас для открытия, которое началось с поминальной службы раввина Исраэля.

На мероприятии выступили Цепелис, региональный губернатор Восточной Македонии и Фракии Христос Метиос, посол Израиля Йосси Амрани, президент Международного альянса памяти о Холокосте, Джордж Полидоракис, президент Центрального совета еврейских общин. Дэвид Салтиэль и министр образования Ники Керамеос.

На церемонии также прозвучали видеообращения потомков евреев Ксанти.

Мероприятие завершилось выступлением сопрано Марианджелы Хатзистаматиу, которая исполнила песни, написанные греческими еврейскими узниками Освенцима. Ее сопровождал филармонический оркестр муниципалитета Ксанти.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что пережившая Холокост израильская писательница рассказала об одном из главных ужасов в своей жизни.

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