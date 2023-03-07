Появились первые наброски компромиссного соглашения касаемо судебной реформы

Появились первые наброски компромиссного соглашения между двумя противоборствующими сторонами касаемо судебной реформы, продвигаемой новым правительством.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Группа посредников состоит из профессора Юваля Эльбашана, бывшего министра юстиции Даниэля Фридмана, бывшего главы Совета национальной безопасности Гиора Эйланда и представителя протестующих Гиора Ярона, председателя совета директоров Тель-Авивского университета.

Предложения в компромиссном соглашении следующие:

в комиссии по назначение судей половина представителей от коалиции, половина от оппозиции;

у председателя БАГАЦа есть возможность наложить «вето» на одного кандидата на одну каденцию;

основные законы будут приниматься в четырех чтениях или большинством в 70 голосов, либо же в течение двух сессий Кнессета.

Ранее мы рассказывали об альтернативном варианте судебной реформы от президента Израиля Ицхака Герцога, который раскритиковали члены партии «Ликуд» и оппозиция. Предложения президента по изменению реформы состоят из нескольких пунктов.

Так, речь идет об отмене возможности преодоления вето БАГАЦ большинством голосов депутатов Кнессета, и получении Верховным судом права отменять обычные законы. Отменить что-либо из Основных законов сможет только полный состав судей при большинстве голосов (2/3), а Кнессет не сможет утвердить закон, который противоречит этому пункту.

Герцог предложил формирование комиссии по назначению судей, куда войдут три министра, один депутат от правящей коалиции, два депутата от оппозиции, три судьи БАГАЦа и два представителя общественности, назначаемые министром юстиции и Председателем Верховного суда. Подробнее об этом читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что протестующие резервисты ответили на призыв своих командиров продолжать службу.