В Грузии принесли голову свиньи к зданию парламента: жуткое фото

Неизвестно, кто именно это сделал.

В Тбилиси (Грузии), где сейчас проходят массовые протесты, к зданию парламента принесли голову свиньи.

Кто именно это сделал – неизвестно, но жуткий снимок уже «облетел» соцсети.

Ранее «Курсор» сообщал, что в Грузии протестующие начали расшатывать ворота с бокового входа в здание парламента, чтобы прорваться туда. За забором находятся десятки вооруженных силовиков.

Против демонстрантов начали применять слезоточивый газ и водометы, когда на улице всего лишь +6°C. Участники акций протестов надевают защитные маски, противогазы и жгут файеры. Видео с места событий смотрите в нашем материале.