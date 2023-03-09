В ходе ночного обстрела Украины, россия применила баллистические ракеты типа «Кинжал» — киевские власти

Для совершения нового ракетного удара по Украине россия использовала 81 ракету разного типа базирования. Из них 6 — ракет типа Х-47 «Кинжал».

Российские власти в очередной раз отдали преступный приказ, из-за которого мирные жители Украины в мирных регионах были вынуждены ночевать в бомбоубежищах. Ракетная атака в ночь на 9 марта была самой массированной за последние месяцы, особенно если учитывать, что атака была совершена ночью. В ходе террора российская армия запустила 81 ракету разного типа, в числе которых были ракеты типа «Кинжал».

Подробнее об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в сети Telegram.

Сообщается, что россияне применили следующие типы ракет:

28 ракет с воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 ракет морского базирования «Калибр»;

6 ракет с воздушного базирования X-22;

6 ракет с воздушного базирования Х-47 «Кинжал»;

8 управляемых авиационных ракет: 2 Х-31П и 6 X-59;

13 зенитных управляемых ракет С-300.

Также было осуществлено 8 запусков ударных беспилотных летательных аппаратов «Shahed-136/131». Благодаря усилиям Воздушных Сил 3С Украины, при сотрудничестве с другими подразделениями обороны Украины, было уничтожено 34 крылатые ракеты и 4 беспилотных летательных аппарата «Shahed-136/131» из 48 запущенных ракет Х-101/Х-555 и «Калибр».

При это важно уточнить, что ракета «Кинжал» попала в объект критической инфраструктуры в столице Украины. Важно подчеркнуть, что данные типы ракет российская армия использует крайне редко, и это свидетельствует о том, что у армии рф* заканчиваются другие, более распространенные ракеты.

Ранее «Курсор» информировал, что у Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии. По словам советника главы Офиса президента Украины, «правильная финализация войны» существенно ускорит вступление Украины в ЕС и позволит избежать даже вероятности потери своей государственности.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!