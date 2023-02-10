У Зеленского рассказали, как должна закончиться война против россии

Минские соглашения — это формула неправильного окончания войны, которая имеет в основе имитацию мира, а не его стабильность.

Он подчеркнул, что «правильная финализация войны» существенно ускорит вступление Украины в Евросоюз и другие международные сообщества и позволит избежать даже вероятности потери своей государственности.

«Практически все инициативы украинской власти и правительства находят отклик среди западных и европейских союзников и становятся ключевыми элементами глобальной повестки дня. … Кроме того, рассматриваются вопросы формулы мира, формулы, позволяющей иметь стабильный мир, а не его имитацию, ведь есть множество примеров, когда незаконченные войны погашались условными «Минскими соглашениями», — сказал Подоляк.

Чиновник уточнил, что визит президента Украины Владимира Зеленского под условным названием Лондон — Париж — Брюссель стал демонстрацией консолидированного единства европейской политической элиты в ее понимании причин войны россии* в Украине.

«И что важно — европейское сообщество понимает ход войны и каким образом она должна закончиться. Так же, как политические лидеры подавляющего большинства европейских государств имеют консолидированное понимание тех инструментов, которые нужны Украине именно сейчас, и так же консолидированно принимают решения относительно разного оружия, которое будут предоставлять Украине», — резюмировал Подоляк.

Курсор писал ранее, что Украина пока не переносила войну на сторону врага, но меры кремля заставляют задуматься. Украинские военные обещают, что в 2023 году в рф будет еще больше взрывов и неожиданных «воспламенений».

Еще мы писали, что российская федерация не оставляет попыток захватить новые украинские территории, но наступательного потенциала у нее не хватает, поэтому оккупанты занимают оборонительные позиции.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины, но делают это с паузами, поскольку испытывают дефицит боеприпасов и ищут советские снаряды по всему миру.