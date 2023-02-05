В Индии леопард украл собаку из частного дома ‒ жуткие кадры

Некоторые люди используют хитрый метод для борьбы с опасными хищниками.

В Индии леопард украл домашнюю собаку и перепрыгнул вместе с ней через забор.

Об этом сообщил офицер Индийской лесной службы Парвин Касван.

«Посмотрите на леопарда. У других нет шансов», ‒ сказано в сообщении.

На опубликованном видео видно, что пес стоит около запертых ворот частного дома, но он неожиданно чего-то испугался и попробовал убежать. Спустя пару секунд видно, что через запертые ворота перепрыгнул леопард и напал на домашнюю собаку, вскоре после чего хищник скрылся с питомцем в зубах.

Видео стало вирусным в соцсетях. По словам офицера, леопарды часто охотятся на собак в холмистой местности. Для предотвращения таких ужасных случаев некоторые люди используют железные ошейники для защиты шеи у питомцев.

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