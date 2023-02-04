В Австралии родилась в неволе двухглавая змея-мутант

Ветеринаров в Австралии озадачило рождение необычного питона — у него было не только две головы, но и два сердца, желудка и других органов. Об этом пишет Daily Mail. Змея появилась на свет в неволе и когда смотрители питомника увидели редкую патологию, то доставили пресмыкающееся в ветеринарную клинику The Unusual Pet Vets. Змею даже назвали в честь заклятого врага Бэтмена — Харви Дента, которого также прозвали «Двуликим». Ветеринар Джош Линас отметил, что пока неизвестно, что на самом деле стало причиной рождения змеи с редкой патологией. Но есть предположение, что изначально должны были родиться близнецы, однако они не смогли разделиться полностью. Однако остальные змеи в кладке были нормальными.

Любопытно, что вероятность вылупления двухголовой змеи составляет примерно 1:100 000, а шансы на выживание и того меньше.

Специалисты усыпили пресмыкающееся, отметив, что ему в дальнейшем бы пришлось столкнуться с рядом трудностей. Например, у питона было два сердца, но одно было меньше по размеру и оно могло быть сжатым более крупным органом и предположительно вышло бы из строя.

Исследования также показали, что каждая из голов «Двуликого» функционировала отдельно, однако именно левая в конечном итоге принимала решение о направлении движения тела.

«Курсор» писал ранее, что в американском штате Небраска 45-летний Джошуа Маршалл наткнулся на необычную рептилию. Он расчищал и передвигал бревна, когда обнаружил двуглавую змею.

Еще мы писали, что в Австралии на пятилетнего Бо Блейка в дворе собственного дома напал огромный питон и утащил его в бассейн. Инцидент мог закончиться трагически, если бы не дедушка и отец мальчика, которые во время подоспели на помощь.