В Индии в результате употребления некачественного алкоголя умерло 42 человека

В Индии зафиксировали массовое отравление алкоголем, уже по меньшей мере 42 человека погибли, еще 100 — госпитализированы.

В западной части Индии после употребления токсичного алкоголя умерло по меньшей мере 42 человека. Люди начали жаловаться на симптомы отравления в начале недели.

Об этом сообщает издание Dailytrust.

Известно, что пострадавшие стали чувствовать себя плохо после того, как выпили метанол — ядовитую форму алкоголя, которая иногда используется в качестве антифриза — продается в нескольких селах по всему штату Гуджарат.

Высокопоставленный сотрудник полиции сообщил, что с того времени в районе Ботада скончался 31 человек, еще 11 человек погибли в соседнем районе Ахмедабада.

Отмечается, что штат Гуджарат является одним из нескольких штатов Индии, где потребление и продажа спиртных напитков незаконны. Сотни людей ежегодно умирают в Индии от дешевого алкоголя, произведенного на подпольных винокурнях.

По данным Международной ассоциации спиртных напитков и вина Индии, примерно из пяти миллиардов литров алкоголя, что ежегодно выпивается в стране, около 40% производится нелегально.

«Курсор» писал ранее, что по данным исследования, опубликованного в журнале The Lancet Oncology, примерно 4% от всех диагностированных за год онкологических заболеваний в мире связаны с алкоголем. При этом более трех четвертей этих случаев зафиксированы у мужчин.

Еще мы писали, что сертифицированный диетолог и специалист по расстройствам пищевого поведения Сидней Грин считает, что коктейль на основе эспрессо и мартини является невероятно опасным для сердечной системы.