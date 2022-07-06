Ученые рассказали о влиянии алкоголя на развитие рака

Ученые выяснили, что 740 тысяч новых случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в 2020 году, напрямую связаны с употреблением алкоголя.

По данным исследования, опубликованного в журнале The Lancet Oncology, примерно 4% от всех диагностированных за год онкологических заболеваний в мире связаны с алкоголем. При этом более трех четвертей этих случаев зафиксированы у мужчин.

Об этом пишет iarc.who.int.

Ученые констатируют, что употребление спиртного вызывает повреждение ДНК из-за увеличения производства вредных химических веществ в организме и влияет на выработку гормонов, которые способствуют развитию рака.

Алкоголь также усугубляет канцерогенное действие других вредных веществ, например, табака.

Специалисты из семи стран сопоставили данные по потреблению спиртных напитков на человека в разных странах мира в 2010 году и сравнили их с количеством онкологических заболеваний, выявленных в 2020 году.

По оценкам ученых, десять лет – это время, необходимое для того, чтобы алкоголь повлиял на развитие рака.

Анализ показал, что наибольшее число случаев рака связано с чрезмерным употреблением спиртного. Однако даже два напитка в день привели к более чем 100 тысячами заболеваний в 2020 году.

Самые распространенные виды онкологии, связанные с алкоголем – рак полости рта, глотки, гортани, пищевода, толстой и прямой кишки, печени и груди.

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