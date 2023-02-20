В Иерусалиме у 2-летнего ребенка обнаружили необычный предмет в горле

Медики из иерусалимского медицинского центра Шаарей Цедек удалили кольцо, которое застряло в горле 2-летнего мальчика.

Об этом сообщает Jewish Press.

Малыш из города Шуафат пожаловался на боль во рту и отказался от еды, сказав своим родителям, что проглотил кольцо. Ребенка сразу отвезли в местную клинику, где рентген показал, что в его горле застряло кольцо.

Персонал медучреждения отправил ребенка и его родителей к Шааре Цедек, чтобы достать кольцо. У мальчика не было проблем с дыханием, но у персонала было опасение, что зазубренные края кольца могут повредить пищевод.

Специалисты отоларингологического отделения больницы провели срочную операцию под общим наркозом, успешно удалив кольцо. Мальчика отпустили домой в удовлетворительном состоянии после того, как в течение суток за ним наблюдали.

«К счастью для Адама, кольцо застряло в проксимальном отделе пищевода, и не было опасности удушья. Однако основная проблема в случае проглатывания инородного тела с неровными или острыми краями заключается в том, что оно может вызвать перфорацию (отверстие) пищевода, поскольку оно застревает в стенке. В операционной под общей анестезией инородное тело было удалено с помощью жесткого эндоскопа», — объяснил доктор Анат Динор.

Вернувшись домой, отец мальчика позвонил врачам, чтобы поблагодарить их и сообщить, что «Адам снова улыбается и ест». По его словам, этот инцидент напомнил родителям о том, что нужно быть осторожным и заботиться о детях. Доктор Динор подчеркнул, что этот инцидент подчеркивает опасность проглатывания детьми других мелких предметов, особенно батареек-таблеток, которые обычно используются в детских играх.

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