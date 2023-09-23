В Индонезии мать двоих детей чудом спаслась после 90-минутной схватки с крокодилом

Хищник напал на женщину, когда та набирала воду в водоеме.

В Индонезии, в округе Кетапанг, матери двоих детей чудом удалось выжить после 90-минутной схватки с крокодилом.

Крокодил схватил жертву за ногу и потащил в воду. Женщина долго боролась, прежде чем ее крики услышали коллеги с плантации, где собирают пальмовое масло. Индонезийка отчаянно боролась за жизнь, пока люди пытались отпугнуть хищника.

"Я не могла вырваться. Потом я почувствовала слабость. Я уже думала, что умру, потому что начала уходить под воду", — вспомнила о пережитом ужасе женщина.

В конечном итоге, рептилия отпустила жертву.

Женщину доставили в больницу с глубокими ранами на руке и ноге.

"Курсор" писал ранее, что крокодилы спасли собаку от нападения дикой стаи – ученые показали и предположили, что произошло.