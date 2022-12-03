В Индонезии произошло масштабное землетрясение

Землетрясение магнитудой, по разным данным, от 5,8 до 6,7 произошло на западе Индонезии. По словам властей страны, цунами не опасаются.

Об этом сообщает Volcano Discovery.

О землетрясении магнитудой 5?8 недалеко от Бандунга, Западная Ява, Индонезия, рассказал Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ), который считается одним из ключевых международных агентств, отслеживающих сейсмическую активность во всем мире.

Землетрясение произошло на промежуточной глубине 115 км под эпицентром днем ​​в субботу, 3 декабря 2022 года, в 16:49 по местному времени. Точная магнитуда, эпицентр и глубина землетрясения могут быть пересмотрены в течение следующих нескольких часов или минут, когда сейсмологи просматривают данные и уточняют свои расчеты, или когда другие агентства публикуют свои отчеты.

Также есть отчет сети гражданских сейсмографов RaspberryShake, в котором также указано землетрясение магнитудой 5,8. Другие агентства, сообщающие о том же землетрясении, включают французское Réseau National de Surveillance Sismique (RéNaSS) магнитудой 5,7 и Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) магнитудой 6,7.

«Курсор» сообщал, что в конце ноября в Индонезии произошло мощнейшее землетрясение, не менее 160 погибших.