В Индонезии произошло мощнейшее землетрясение, не менее 160 погибших

Десятки людей продолжают находиться под завалами зданий. По словам спасателей, количество погибших будет увеличиваться с каждым часом.

Как минимум 160 человек погибли и еще несколько сотен получили ранения в результате землетрясения, которое в понедельник, 21 ноября, произошло на индонезийском острове Ява.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 5,6 баллов произошло сегодня на острове Ява. Эпицентром подземных толчков находился почти в 50 километрах к юго-востоку от столицы Индонезии Джакарты.

Согласно информации властей, около 25 человек в настоящий момент продолжают находиться под завалами зданий, спасатели пытаются освободить их. Еще несколько сотен человек получили ранения и травмы.

Землетрясение привело к повреждению более 2 200 жилых домов. Их жители, а это около 13,5 тысячи человек, были эвакуированы.

Губернатор региона Западная Ява Ридван Камил сказал журналистам, что количество погибших, вероятно, будет увеличиваться с каждым часом.

Как сообщал Курсор, в ночь на субботу, 2 июля, на юге Ирана произошло сильное землетрясение. В результате происшествия погибли по меньшей мере 5 человек, 12 — госпитализированы в медицинские учреждения.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) первое землетрясение было магнитудой 6,1, а спустя два часа последовало еще два сильных подземных толчка магнитудой до 6,3. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Курсор писал ранее, что 29 июня 2022 года на севере Израиля произошло слабое землетрясение. Подземные толчки ощущали в Тверии и Иорданской долине. К счастью, никто не пострадал.

Еще мы писали, что в июне 2022 года землетрясение магнитудой 6,1 было зафиксировано в Афганистане. В результате стихийного бедствия по меньшей мере 255 человек погибли, еще сотни получили ранения.