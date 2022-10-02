В интернет попал личный номер телефона Лиз Трасс: что произошло

Неизвестные хакеры получили доступ к секретной информации и похитили данные о личных телефонах членов британского правительства.

Личный номер премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, а также номера семи членов теневого кабинета лейбористов, включая лидера партии сэра Кейра Стармера, стали доступны в интернете.

Раскрытие информации вызвало опасения о безопасности министров, поскольку иностранные спецслужбы могут получить доступ к этой информации и воспользоваться ею.

Газета Mail on Sunday сообщила, что сайт, название которого она не назвала, утверждает, что на нем хранится более 14 миллиардов файлов «скомпрометированных активов», похищенных в результате кибератак более чем десятилетней давности.

Газета сообщила, что неясно, кто стоит за этим сайтом, офис которого находится в «престижном районе» Лас-Вегаса.

«Заплатив 6,49 фунтов стерлингов за доступ к сайту в течение недели, можно найти личный номер мобильного телефона премьер-министра в течение нескольких секунд», — сообщают репортеры издания.

В результате их проверки, поиск по запросу «Лиз Трасс» выдал запись, содержащую номер мобильного телефона, который, как утверждалось на сайте, был украден в результате взлома популярной цифровой книги контактов Covve в 2020 году.

Когда они добавили номер телефона в WhatsApp, в профиле появилась фотография премьер-министра, сделанная на прошлое Рождество.

Правительство отказалось напрямую комментировать доклад, хотя его представитель сказал, что они знали о существовании таких сайтов, но уверяют, что часть данных на них была «старой и неверной».

Пресс-секретарь добавил, что министры регулярно проходят инструктаж по безопасности о том, как защитить свои личные данные.

Ранее Курсор писал, что Лиз Трасс пообещала, что Британия позаботится о том, чтобы путин проиграл войну против Украины.