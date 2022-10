В Ираке избрали нового президента

Новый лидер страны, который стал уже четвертым по счету президентом, во втором круге голосования получил 162 голоса парламентариев. Его главный соперник и предшественник, Бархам Салим, набрал 99 голосов.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Новый президент должен сформировать правительство и вывести Ирак из длительного политического кризиса, сообщают журналисты. У него есть 15-дневный срок для приглашения кандидата от крупнейшего парламентского блока для формирования правительства.

Абдул Латиф Рашид является инженером, получившим образование в Великобритании. С 2003 по 2010 год он занимал пост министра водных ресурсов Ирака. До этого президентом был Бархам Салим, тоже являющийся этническим курдом.

Выборы прошли буквально через несколько часов после того, как девять ракет ударили по районам вблизи правительственного квартала, так называемой «зеленой зоны» Багдада, где расположен парламент.

Уже трижды в этом году неудачно пытались избрать нового президента Ирака. Страна оказалась в политическом тупике после того, как на парламентских выборах выбрали шиитского лидеа Муктада ас-Садра, но которому не удалось набрать необходимую поддержку, чтобы сформировать правительство.

Ас-Садр сперва решил отозвать своих депутатов из парламента, а в августе объявил о своем уходе из политики, что привело к масштабной вспышке насилия в Багдаде. Когда сегодня должна была начаться новая сессия парламента, произошел ракетный обстрел, в результате которого ранения получили мирные жители и сотрудники сил безопасности. Ответственность за это не взяла на себя ни одна группировка.

Iraqi parliament elects Abdul Latif Rashid as country’s 4th president

Rashid receives 162 votes, predecessor Barham Salih gets just 99 in 2nd round of voting https://t.co/0H4uERQSQ4 pic.twitter.com/GtADINO7OW

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 13, 2022