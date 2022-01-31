В Иране львица загрызла смотрителя зоопарка

Львица сбежала из вольера и несколько часов бродила по зоопарку с другим сбежавшим львом. По словам мэра Арака, пара была поймана после того, как полиция, пожарные и местные власти начали операцию.

Государственные СМИ страны сообщают, что львица убила смотрителя, который кормил ее в зоопарке в центральном Иране.

Об этом пишет bbc.com.

Это произошло в воскресенье в Араке, в 280 км к югу от Тегерана. Львица сбежала из вольера и несколько часов бродила по зоопарку с другим сбежавшим львом. По словам мэра Арака, пара была поймана после того, как полиция, пожарные и местные власти начали операцию.

«Сегодня днем ​​один из опекунов вошел в клетку, чтобы покормить льва, и, к сожалению, погиб после того, как на него напали и задушили», — сказал мэр Алирез Карими.

Львица нажала железный рычаг, чтобы открыть дверь вольера, высвободилась и напала на опекуна.

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