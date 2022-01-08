В Иране рассказали, что означают недавние военные учения

Представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что недавняя демонстрация силы Ираном в ходе военных учений служит сдерживающим фактором для «пустых угроз» Израиля.

Об этом сообщает Times of Israel.

Бригадный генерал Рамезан Шариф заявил, что Израиль смягчил свою риторику против Ирана после военных учений.

«После учений премьер-министр сионистов официально приказал своим военным деятелям вообще не говорить об Иране», — заявил Шариф.

Шариф сказал, что, по оценке Ирана, Израиль заинтересован в нанесении ударов по его ядерным объектам, но пока не может этого сделать из-за их расположения.

Ранее Курсор сообщал, что Лапид заявил, что Израиль поддерживает контакты с мировыми державами по ядерным соглашениям Ирана.

Кроме того, мы писали, что хакеры из Ирана взломали известное израильское СМИ.

Еще напомним, что Иран призывает ООН к действиям в отношении США из-за убийства Касема Сулеймани.

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