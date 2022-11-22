В Иране обвинили Израиль в проигрыше на Чемпионате мира

Иранцы считают, что против их команды действуют «целенаправленные атаки».

Иранские журналисты начали обвинять Израиль, страны Персидского залива и Запада в том, что иранская сборная потерпела сокрушительное поражение в матче против Англии на Чемпионате мира в Катаре.

Об этом сообщает Israel Hayom

Одна из центральных иранских газет «Кайхан» опубликовала статью под заголовком «Иран 2 — Англия, Израиль, Саудовская Аравия и предатели 6». С таким счетом вчера Иран проиграл сборной Англии.

По мнению главного редактора издания, назначенного лично Верховным правителем Исламской республики аятоллой Хаменени, поражение произошло из-за «многонедельной нечастной психологической войны против сборной со стороны местных предателей и иностранцев». Он утверждает, что «политические масс-медиа стремились сломить дух иранской сборной целенаправленными атаками».

«Курсор» сообщал, что в ООН выступили с жестким заявлением в отношении Ирана.