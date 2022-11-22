В ООН выступили с жестким заявлением в отношении Ирана

Рост числа смертей в результате протестов в Иране и ужесточение реакции сил безопасности подчеркивают критическую ситуацию в стране.

Организация Объединенных Наций (ООН) во вторник, 22 ноября, осудила «все более жесткое и смертоносное» подавление Ираном массовых протестов, которые сотрясают страну уже более двух месяцев.

Об этом сообщает The Times of Israel.

«Глава ООН по правам человека Волкер Тюрк говорит, что рост числа смертей в результате протестов в Иране, в том числе двух детей в выходные, и ужесточение реакции сил безопасности подчеркивают критическую ситуацию в стране», — заявил официальный представитель ООН Джереми Лоуренс. журналистам в Женеве.

По его словам, организация призывает власти Ирана удовлетворить требования людей о равенстве, достоинстве и правах, а не применять «ненужную или непропорциональную силу для подавления протестов».

«Отсутствие ответственности за грубые нарушения прав человека в Иране остается постоянным и способствует росту недовольства», — подчеркнул представитель ООН.

Как сообщал Курсор, президент Израиля Ицхак Герцог призвал ООН продолжить расследование в отношении Ирана. Он этот сделал после того, как иранский президент выступил с угрозами в адрес израильской стороны.

Также Курсор информировал о том, что суд Ирана приговорил антиправительственного протестующего к смертной казни и приговорил к тюремному заключению еще пятерых. Это произошло 13 ноября, в воскресенье, на фоне продолжающихся беспорядков в стране. Постановление, вероятно, является первым смертным приговором в судебных процессах над лицами, арестованными за участие в протестах.

Также Курсор сообщал, что Шольц выступил за новые санкции против Ирана.