В Иране умерла 22-летняя девушка, задержанная «полицией нравов»

Президент Ирана поручил расследовать смерть молодой женщины, арестованной во вторник полицией.

Об этом сообщает Times of Israel.

Отмечается, что 22-летняя Махса Амини была арестована после того, как полицейские, по-видимому, обнаружили недостатки в ее головном уборе.

Согласно сообщениям в социальных сетях, 22-летняя Махса Амини была задержана так называемой «полицией нравов» после того, как полицейские, по-видимому, нашли недостатки в ее хиджабе.

«Полиция сообщила в четверг, что Амини была доставлена ​​в больницу после того, как у нее якобы случился сердечный приступ во время содержания под стражей. Новостные сайты, выступающие за реформы, процитировали дядю Амини, который сказал, что у нее не было сердечных заболеваний», — пишет издание.

Также уточняется, что главный прокурор Тегерана приказал полицейской группе судебно-медицинских экспертов изучить медицинские аспекты дела. Президент Ирана Ибрахим Раиси попросил министра внутренних дел «незамедлительно и с особым вниманием расследовать причины инцидента».

Как известно, платок стал обязательным для женщин в Иране после Исламской революции 1979 года, и сотрудники полиции нравов следят за соблюдением строгого дресс-кода.

Как сообщал Курсор, в 2021 году в Иране две женщины были серьезно ранены после того, как мужчина якобы сбил их на своей машине из-за того, что на них не было головных уборов. По информации СМИ, водитель громко кричал и протестовал против выбора женской одежды, заявив, что она не является исламской.

Это привело к ссоре, а затем он якобы протаранил женщин своей машиной. Женщины получили серьезные травмы, но их состояние больше не угрожает жизни.

Водитель якобы пытался скрыться с места происшествия, но позже был арестован. Судебные чиновники осудили нападение и заявили, что не потворствуют правосудию линчевателей.

Также Курсор информировал о том, что афганские журналисты и активисты выразили озабоченность новым «религиозным указанием», изданным правителями Талибана, заявив, что этот шаг является еще одной формой контроля над женщинами.