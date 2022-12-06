В Ирландии женщина потеряла зрение после сделанной татуировки

Студентка юридического факультета из Белфаста (Северная Ирландия) и мать пятерых детей Анайя Петерсон сделала разноцветные татуировки на глазных яблоках, и может навсегда лишится зрения.

Об опасном опыте любительницы боди-модификаций пишут журналисты New York Post.

Желание иметь глаза ярко-синего и фиолетового цветов привело к тому, что 32-летняя женщина начала слепнуть. Многодетная мать решилась на опасный эксперимент со своими глазами, вдохновившись австралийской моделью Эмбер Люк, ​​которая в 2019 году накрасила глаза синим цветом и стала «голубоглазым драконом».

После этого австралийка ослепла на три недели, но позже ей все же удалось вернуть зрение. Однако в случае с Петерсон, все может сложиться не так благополучно.

По ее словам, она собиралась сделать татуировку только на одном глазном яблоке, потому что знала, что есть риск потерять зрение. Дочь также просила ее не делать этого. Однако женщина не послушала и сильно пожалела.

Журналисты отмечают, что теперь австралийка лежит в клинике. По словам врачей, есть большая вероятность, что у нее может развиться катаракта, поскольку безопасно удалить чернила из глаз невозможно.

«Курсор» писал ранее, что ученые из Южной Кореи смогли создать удивительную татуировку, которая может рассказать о состоянии здоровья ее владельца. Идея принадлежит сотрудникам Корейского передового института науки и технологий из города Тэджон.