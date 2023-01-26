В ISW рассказали о новой провальной тактике россии в войне с Украиной

Война в Украине идет уже 11 месяцев. Украинцы продолжают бороться за свою независимость от империализма владимира путина*, который считает себя «собирателем земель русских».

Мир не может спокойно смотреть на то, как российская оккупация уничтожает мирные города и терроризирует большое европейское государство. Именно потому многие страны помогают украинцам в той или иной степени победить агрессора. А недавно Германия подтвердила готовность представить танки Leopard, да и другие государства следом тоже заявили о готовности поставить свои наступательные вооружения. Пока неизвестно точно количества тяжелой наступательной техники, которую получит Украина, однако россия решила «преуменьшить» это количество для своей внутренней аудитории. Подробнее об этом информирует Институт изучения войны (ISW). Сообщается, что сам кремль и российские блогеры, которые ведут пропаганду через социальные сети, пытались преуменьшить значение западных поставок танков в Украину. Институт утверждает, что таким образом влиятельные россияне пытаются скрыть реальную угрозу, которую представляет теперь для них Украина.

К примеру, пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил 25 января, что поставка Западом танков Украине является «полным провалом с точки зрения технологических аспектов» и что существует «явная переоценка потенциала, который эти танки добавят ВСУ».

А вот российские блогеры утверждают, что новые западные поставки не представляют угрозу так, как, например предыдущие, такие как HIMARS.

Кремль и российские блогеры ранее оценивали поставки Западом оборонительных ракетных комплексов Patriot как серьезную эскалацию между Россией и Западом.

Кремль и российские блоггеры, похоже, в данном случае больше озабочены тем, чтобы снизить потенциальные опасения по поводу последствий, чем подпиткой эскалации на Западе, резюмировали эксперты.

Напомним, что «Курсор» информировал, что путин намерено провоцирует гуманитарную катастрофу в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!