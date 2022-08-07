Оказались в ловушке: в москве 13 рабочих смыло в ливневый колодец

В москве* спасатели ищут троих рабочих, которые чистили канализационный коллектор в районе Люблино и их унесло водой в реку.

Сегодня, 7 августа, на улице Краснодарской в москве произошло чрезвычайное происшествие. 13 рабочих, которые совершали очистку коллектора, застряли в люке, троих из них до сих пор ищут спасатели.

Об этом сообщает московская прокуратура.

Известно, что рабочие оказались в ловушке из-за подъема уровня воды. Пять человек смогли самостоятельно выбраться на поверхность, еще пятерых высвободили из колодца спасатели, а троих рабочих, провалившихся в коллектор, унесло в сторону реки.

Отмечается, что их поиски продолжаются, спасатели обследуют трубы. Также с помощью катера начали проверять реку.

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Напомним, что в Магаре произошла авария, в результате которой водитель трактора получил травму и был госпитализирован. На место прибыла полиция, сообщение о происшествии направлено в Минтруда.

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