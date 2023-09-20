В Италии нашли неизвестную ранее картину Рафаэля – что на ней изображено

Работу обнаружили в частной коллекции.

Итальянские эксперты в одной из частных коллекций нашли картину, которая, по всей видимости, принадлежит итальянскому художнику, представителю умбрийской живописной школы эпохи Возрождения Рафаэлю Санти.

Об этом пишет агентство ANSA.

Полотно, размером 46 сантиметров на 34 сантиметра, написано в 1504 году. На нем Рафаэль в образе Марии Магдалены изобразил жену своего наставника Пьетро Перуджино – Кьяру Фанчелли. На картине женщина изображена с темными волосами, в платье с квадратным вырезом и сложенными вместе руками, а ее глаза "имеют проницательный взгляд".

Один из ведущих итальянских экспертов отметил, что эта работа в творчестве Рафаэля Санти играет весомое значение, поскольку в ней живописец нашел свой собственный стиль, освободившись от влияния Перуджино.

Хотя есть историки, которые полагают, что автором шедевра не является Рафаэль, они полагают, что владелец коллекции просто стремится выдать картину за работу известного художника.

"Курсор" писал ранее, что в Национальной галерее в Великобритании любители искусства заметили на одной из картин необычную деталь, которая может служить доказательством путешествий во времени.

Еще мы писали, что картина нидерландского художника Пита Мондриана, который одновременно с Кандинским и Малевичем положили начало абстрактной живописи, на протяжение десятилетий висела в музее вверх тормашками.

Напомним, что мир искусства потрясла картина 150-летней давности, на которой изображена девушка, якобы держащая в руках смартфон.