В Канаде двое братьев устроили резню: много погибших и раненых

В канадской провинции Саскачеван двое мужчин напали с ножами на людей, сейчас там объявлено чрезвычайное положение.

В воскресенье, 4 сентября, в Канаде в провинции Саскачеван произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого минимум 10 человек погибли, еще 15 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Двое вооруженных мужчин напали на прохожих с ножами. В провинции до 30 сентября объявлено чрезвычайное положение. Полиция продолжает искать преступников и просит горожан не появляться на улицах, пока их не будет задержано.

По предварительной информации, массовую резню устроили 31-летний Дэмиен Сандерсон и 30-летний Майлз Сандерсон, не имея конкретного мотива. Они передвигались на черном автомобиле Nissan Rogue, но полицейские предполагают, что машину они уже сменили.

Командир Королевской канадской конной полиции Реджайни Ронда Блэкмор отметил, что полиция работает на 13 местах преступлений, поэтому жертв может быть больше.

«Курсор» писал ранее, что 12 августа, в городе Цетине в Черногории произошла стрельба. По неофициальным данным, минимум 11 человек погибли, 6 — ранены. Согласно одной из версий, мужчина поругался с женой и после этого устроил на улице спального района беспорядочную стрельбу.

Еще мы писали, что два человека были застрелены и 14 ранены в результате массовой стрельбы в Осло, когда город готовился к ежегодному параду Pride.