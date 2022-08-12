В Черногории мужчина расстрелял прохожих: минимум 11 погибших

Мужчина в черногорском городе Цетине устроил стрельбу, в результате которой, по данным СМИ, погибло минимум 11 человек.

Сегодня вечером, 12 августа, в городе Цетине в Черногории произошла стрельба. По неофициальным данным, минимум 11 человек погибли, 6 — ранены.

Об этом сообщает издание RTV Cetinje.

Согласно одной из версий, мужчина поругался с женой и после этого устроил на улице спального района беспорядочную стрельбу. Нападавший открыл огонь не только по прохожих, в частности по детях, но и сотрудниках полиции.

В издании пишут, что один из полицейских получил ранение в голову, по меньшей мере два человека были госпитализированы в клинический центр Черногории.

Сообщается, что нападающий либо был застрелен полицией, либо же покончил жизнь самоубийством.

«Курсор» писал ранее, что в результате стрельбы из проезжавшего автомобиля на дороге в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, по меньшей мере 9 человек получили ранения. Полицейские, которые немедленно прибыли на место происшествия, обнаружили четырех взрослых пострадавших.

Еще мы писали, что в результате стрельбы в центре в Филадельфии, штат Теннесси, погибли по меньшей мере шесть человек и более 25 получили ранения.

Напомним, что в Чикаго на параде в Хайленд-парке произошла стрельба. Парад проводили в честь Дня Независимости США. В СМИ сообщили о пяти погибших. Также ранено еще 16 человек.