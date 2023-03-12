В Канаде умерла косатка, прожившая половину века в неволе

Косатка по имени Киска, находившаяся в парке MarineLand на Ниагарском водопаде, умерла 9 марта в Онтарио, Канада.

Об этом пишет Reuters.

Как отметил сотрудники MarineLand, за последние несколько недель состояние здоровья Киски ухудшилось.

«Команда ухода за морскими млекопитающими и эксперты сделали все возможное, чтобы поддержать комфорт Киски, и оплакивать ее потерю» , — отмечают в парке.

Киска была одной из самых известных косаток в мире, из-за ее долгого пребывания в неволе и статуса «самой одинокой косатки». Она была поймана еще в 1979 году и жила в неволе, рождая и теряя пять детей. С 2011 года Киска жила без компаньона, что нехарактерно для косаток, которые в природе очень социальны и не живут в одиночестве.

Киска была последней косаткой, содержащейся в неволе в тематических парках Канады. В стране в 2019 году был принят закон, запрещающий содержание любых китов в неволе. Однако он не касается тех морских млекопитающих, которые уже находились в неволе на время принятия закона.

Напомним, на пляже Ашдода обычные рыбаки обнаружили в сетях рыболовецкого судна двух акул редкого исчезающего вида. После двухчасовых попыток спасения обе акулы оказались в безопасности. Песчаные акулы относятся к редкому исчезающему виду и занесены в Красную книгу. Так, рыбаки отправили акул обратно — в воды средиземного моря.