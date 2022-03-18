Рыбаки из Ашдода спасли акул исчезающего вида

На пляже Ашдода обычные рыбаки обнаружили в сетях рыболовецкого судна двух акул редкого исчезающего вида. После двухчасовых попыток спасения обе акулы находятся в безопасности.

Песчаные акулы относятся к редкому исчезающему виду и занесены в Красную книгу. На пляже Ашдода рыбаки обнаружили двух акул этого вида в рыболовной сети.

Акулы-няньки или песчаные акулы попали в сеть рыболовецкого судна, расставленную в районе теплых водных потоков, где в это время года нередко собираются акулы.

О своей находке рыбаки предупредили судно, занимающееся рыболовецким промыслом.

В ходе спасения одна из песчаных акул смогла вывернуться из сети, а вторую акулу пытались найти и освободить в течение двух часов. Уже во время медленного подъема сети из воды была обнаружена вторая акула, когда сеть медленно поднимали из воды.

Рыбаки втянули акулу на борт лодки и переправили ее обратно в Средиземное море.

«Курсор» ранее сообщал, что впервые в Израиле в заповеднике Хай-Бар Кармель вылупились птенцы беркута. Через 42 дня после откладывания яиц у пары беркутов вылупился сначала первый птенец, а сегодня вылупился второй.

Кроме того, редакция Курсора сообщала, что ученые рассказали, как туристы помогают исчезающим видам животных. Ученые разработали программу, которая ищет в общедоступных сообщениях в социальных сетях соответствующие виды. Так, фотографии акул, которых туристы видели, например, в Карибском море, в конечном итоге используются в Wildbook для науки и сохранения.