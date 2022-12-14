В Карабахе потроллили российского «миротворца»: «Заблудился»

Над российскими солдатами, которые якобы несут мир и порядок, смеются уже во всем мире.

В Карабахе продолжается акция протеста активистов на дороге Шуша из-за недовольства экологической ситуацией в регионе. При этом азербайджанские активисты совершенно не боятся так называемых российских миротворцев, находящихся в Шуше. Военные рф* расхаживают по этим территориям с автоматами и делают вид, что защищают там порядок. Но азербайджанцы пренебрежительно троллят их.

На видео попал один из таких случаев. Один из протестующих не побоялся и начал обращаться к российским военным, называющим себя «миротворцами». Он сначала высмеял оккупантов за то, что они не имеют доступа к популярным музыкальным сервисам.

У одного из представителей россии заметили на предплечье латинскую букву Z — символ агрессии рф против Украины. На это сразу же отреагировал один из активистов. «А это что такое? Заблудился, разумеется. Z — заблудился. Z — запыхался», — посмеялся он над россиянином.

В ответ российские оккупанты молчат, а потом один из них достает камеру и тоже начинает снимать в ответ этого активного участника протеста.

«Курсор» писал ранее, что минимальные политические цели, которые преследует российская федерация в войне против Украины, не изменились. Агрессор все еще пытается заполучить контроль над всей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.