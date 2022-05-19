В Кентском государственном университете на территории кампуса обнаружили нарисованную свастику

В университете точно не знают, когда был нарисован этот символ, но было заявлено в среду, что после смертоносной массовой стрельбы в Буффало, штат Нью-Йорк, «появление этих символов служит напоминанием об угрозе экстремизма и необходимости для всех нас осудить растущую волну антисемитизма, нетерпимости и насилия в нашей стране».
Об этом сообщает JNS.
«Наш университет пытается создать общество доброты и уважения, и недавнее появление этого символа ненависти является напоминанием о предстоящей нам работе в трудные времена», — заявили в университете.
Представитель университета Эрик Мэнсфилд сказал, что свастика была нарисована на тротуаре возле входа в кампус и с тех пор была удалена.
Курсор ранее сообщал, что антисемитский инцидент в школе Флориды: на стенах были обнаружены свастики. В западной средней школе в Дэви, штат Флорида, пригороде Майами, были обнаружены граффити ненависти, нацарапанные на стенах и в ванной комнате.
Также Курсор сообщал, что Беннет раскритиковал слова министра иностранных дел россии лаврова. «Я осуждаю высказывание министра иностранных дел россии. Его утверждения ложны и возмутительны. Цель такого рода лжи — обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, совершенных против них, тем самым сняв ответственность с врагов Израиля».